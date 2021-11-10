Жители Югры набрали ипотечных кредитов с начала года на 84,9 млрд рублей

В Уральском федеральном округе с начала 2021 года ипотеку взяли 158,1 тысячи человек. Общая сумма ипотечных кредитов составила 391,3 млрд рублей. Объем выдачи ипотеки вырос в округе с начала года на 39%, сообщили в аналитическом центре «Дом.рф» порталу «66.ру».

В Югре за период с января по октябрь текущего года общая сумма выданных ипотечных кредитов составила 84,8 млрд рублей. По этому показателю ХМАО оказался на втором месте в УрФО. На первом – Свердловская область, где кредитов выдано на 122,3 млрд рублей. Следом за Югрой идет Тюменская область – 58 млрд рублей, затем ЯНАО – 32,4 млрд рублей.

В целом в России общая сумма выданных кредитов на жилье с января по октябрь 2021 года составила 4,59 трлн рублей. Это на 100 млрд рублей больше, чем за весь прошлый год, сообщает аналитическое агентство Frank RG. По оценке экспертов, в 2022 году такого спроса на ипотеку уже не будет – повлияют возросшие ставки и рост цен.