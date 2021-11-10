В ХМАО появятся кибердружины – будут искать в соцсетях ложные сообщения о вакцинации

В Югре появятся кибердружины, которые будут искать в соцсетях антиваксеров, рассказывающих о вреде прививок. Информацию о ложных сообщениях они будут передавать в полицию. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, созданием кибердружин займутся департамент образования и департамент информационных технологий округа.

Наталья Комарова также сообщила, что в Югре уже возбуждено 29 уголовных дел за подделку сертификатов о вакцинации.

Ранее стало известно, что губернатор ХМАО поставила шесть прививок от COVID-19. Она объяснила это участием в эксперименте с вакциной «Спутник V».