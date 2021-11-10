В Лангепасе мигранту грозит год колонии из-за фальшивого диплома

В Лангепасе полицейские завершили расследование уголовного дела о поддельном дипломе. Фигурантом дела стал 30-летний мигрант. Как сообщили в УМВД по ХМАО, в 2017 году мужчина, находясь в поисках работы, приобрел в интернете фальшивый диплом о среднем профессиональном образовании.

В феврале 2021 года он получил вид на жительство в РФ на территории Югры, а затем подал документы в полицию на получение российского гражданства. В числе документов оказался злополучный диплом.

«Проведенная экспертиза установила, что диплом был изготовлен не производством Гознак, а подписи должностных лиц и печати – поддельные», - отметили в полиции Югры.

Свою вину в использовании заведомо подложного документа мужчина признал полностью. Ему грозит лишение свободы на срок до одного года.