В Югре социальные расходы занимают две трети окружного бюджета

В ноябре будет окончательно утвержден главный финансовый документ, по которому Югра будет жить в ближайшие три года – региональный бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Проект казны уже сверстан, прошел первую «обкатку» во время общественных и депутатских слушаний, рассмотрение в окружной думе намечено на 25 ноября.

Каковы его основные параметры. «Объем доходов бюджета на 2022 год составляет 251,2 миллиарда рублей, на 2023 год – 259 миллиардов, 2024 год – 261,4 миллиарда рублей, – рассказала замгубернатора и директор регионального департамента финансов Вера Дюдина. – По отношению к 2021 году прогнозируется рост доходов бюджета автономного округа: в 2022 году – на 11 процентов, в 2023 году – 3,1 процента, в 2024 году – на 0,9 процента. Более 80 процентов поступлений общей доходной части бюджета обеспечивается налоговыми доходами».

Расходная часть бюджета такова: 284,7 млрд рублей в 2022 году, 292,9 млрд в 2023 году и 275,8 млрд в 2024 году. Таким образом, в ближайшие годы дефицит будет находиться на уровне 33,5 млрд, 33,9 млрд и 14,4 млрд рублей соответственно.

При этом стоит напомнить – дефицит бюджета не означает, что регион в один прекрасный момент окажется без денег. Когда идет верстка и утверждение доходов и расходов всегда учитываются источники, из которых покрывается дефицит (иногда ими становятся остатки от предыдущего года или, например, приватизация акций или другого имущества) – так что никакого финансового «оголения» Югре не грозит. «Бюджет автономного округа сбалансирован с учетом требований бюджетного законодательства и принятых в Югре ограничений по уровню долговой нагрузки, что позволит региону оставаться в числе субъектов России с высокой долговой устойчивостью», – сказала по этому поводу Вера Дюдина.

Также нужно учитывать, что бюджет – динамичная структура, которая постоянно меняется с учетом законодательной и экономической ситуации. В Югре чаще всего доходы казны корректируются в части увеличения благодаря производственным успехам нефтяников и другим макроэкономическим факторам, хотя иногда (в кризисные годы) они падают. В настоящий момент финансовые власти округа не видят каких-то существенных ближнесрочных экономических угроз для региона.

Если говорить о расходах, то бюджет Югры на 70 процентов социальный. «Три кита», составляющих главные приоритеты власти – это образование, социальная политика и здравоохранение. По пунктам: первая и самая масштабная строчка окружного бюджета – развитие образования, на него в 2022 году уйдет 86,3 млрд рублей (в 2021 – 81,5 млрд), или более 30 процентов всей казны. На втором месте идет социальная политика – 57,7 млрд рублей (в 2021 – 56,4), или немногим более 20 процентов бюджета. И третье место – здравоохранение с уровнем расходов 52,4 млрд рублей (в 2021 – 49,7 млрд), то есть 18,4 процента казны. Еще один крупный и важный пункт, который расположился на четвертом месте, и о котором стоит сказать – развитие экономики – 27 млрд рублей (в 2021 – 29,7 млрд, но в планах на 2023 год – рост до 32 млрд).

В бюджете наступающего года учтена индексация на четыре процента различных мер соцподдержки, расходов на питание школьников и стипендиальные фонды вузов. Кроме того, с 1 октября 2022 года на ту же долю будут повышены зарплаты многих государственных и муниципальных учреждений. Если говорить о конкретных цифрах, то это приведет к росту расходов на зарплаты бюджетников в Югре с 86,5 до 90,4 миллиардов рублей. Причем это не затронет госслужащих (их доля в этой сумме была и останется на уровне 5,5 млрд рублей), а уйдет на рост доходов для работников социальной сферы и иных государственных учреждений.

Добавим еще одну волнующую многих цифру – о дорогах. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Югре будет финансироваться в размере 5,4 млрд рублей, что несколько меньше, чем в 2021 году (6,5 млрд). Но, во-первых, в последующие годы запланирован серьезный рост до более чем десяти миллиардов рублей в год, и, во-вторых, дорожный фонд Югры продолжает увеличиваться – в 2022 году он достигнет планки 12,5 млрд рублей, в 2023 – 17,7 млрд, а в 2024 – 18,4 млрд рублей. Так что без дорог не останемся.

Проект бюджета уже прошел через рассмотрение депутатов и общественников, они внесли свои предложения и поделились мнениями.

«Основные средства бюджета округа направлены на выполнение социальных обязательств, финансовое обеспечение решений по развитию экономики региона, – высказался председатель думы Югры Борис Хохряков. – Как и в предыдущие годы, бюджет социально ориентированный. 70 процентов расходной части направляются на социальные программы. В приоритете – обеспечение доступности и качества образования, развитие здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения».

«Сейчас в думе сформирован новый созыв. Депутаты в ходе предвыборной кампании получили множество наказов, исполнение которых не терпит отлагательств, – сказал эту тему депутат думы Югры Сергей Великий. – Один из таких острых вопросов связан с поддержанием темпов расселения ветхого жилья. Мы не первый год занимаемся этой проблемой. Но аварийный фонд достаточно велик, поэтому мы должны извлечь в бюджете необходимые ресурсы для как можно более эффективного решения вопроса, от которого напрямую зависит качество жизни тысяч югорчан… Растет потребление – приходят торговые сети, увеличиваются налоговые поступления и так далее. Для всего этого необходимо развивать логистику. Поэтому на слушаниях был поднят вопрос строительства транзитных дорог, которые соединяют Югру с соседними регионами».

По словам председателя общественного совета при департаменте финансов Югры Юрия Манчевского, очень важно, что параметры бюджета сверстаны с заметным приростом по сравнению с предыдущими годами, что вселяет уверенность в предстоящее развитие региона. «Существенные ресурсы предусмотрены на реализацию целей и задач, установленных национальными проектами, государственными программами. Общественный совет поддерживает данное решение», – резюмировал общественник.

Окончательное решение – за депутатами. В конце ноября будет известно, в каких финансовых рамках будет жить и развиваться Югра.