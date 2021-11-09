Завершается сбор заявок на конкурс «В инициативе будущее Югры»

До 11 ноября продлится сбор заявок на региональный конкурс «В инициативе будущее Югры». Изначально датой «часа икс» было 7 ноября, но по просьбам активных югорчан эту дату перенесли на несколько дней. Организует конкурс центр «Открытый регион», а принимают участие граждане, которые реализовали проекты в сфере инициативного бюджетирования в 2020 году.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, за минувший год югорчане придумали, сформировали заявки и получили бюджетные деньги на 218 инициативных проектов, направленных на благоустройство, экологическое воспитание молодежи, развитие медиапространства в муниципалитетах региона, сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Конкурс проходит в нескольких номинациях: «Общественное партнерство»; «Общественное участие»; «Самый оригинальный проект»; «Народное признание».

После того, как сбор заявок завершится, несколько дней уйдет на проверку данных, а затем ориентировочно с 15 до 28 ноября пройдет открытое голосование, в ходе которого югорчане могут поддержать понравившиеся им проекты. Параллельно полученные заявки пройдут подготовку и рассмотрение комиссией, которая определит победителей. Их имена мы узнаем в начале декабря. Они получат дипломы и призы от «Открытого региона».

Подать заявку можно по ссылке. Консультацию по вопросам, связанным с конкурсом, можно получить по телефону 8 (3467) 360-037 (доб. 721).