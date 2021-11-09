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​Наталья Комарова выступила на международном форуме в Страсбурге

Губернатор Югры рассказала об экологических успехах нашего региона

​Наталья Комарова выступила на международном форуме в Страсбурге
Фото vk.com/nv__komarova

Наталья Комарова в эти дни принимает участие во всемирном форуме за демократию, который проходит в Страсбурге. Накануне, 8 ноября, глава Югры выступила на пленарном заседании «Правительства, международные организации, или граждане: кто задает темп?», где рассказала международному сообществу об успехах региона в экологической сфере.

Как передает ее слова департамент общественных и внешних связей Югры, наш субъект федерации входит в пятерку самых обеспеченных лесосырьевыми ресурсами в России, а также богат реками и озерами. Но при этом каждая 20-я тонна мировой нефти добывается в Югре, и это воздействует на экологическую обстановку.

«Гринпис» активно контролирует количество выбросов от добычи углеводородов в реку Обь и Северный Ледовитый океан. С 2011 года этот показатель сократился более чем в 20 раз. В этой связи реализация экологических проектов является одним из базовых требований к осуществлению нефтедобычи на территории Ханты-Мансийского автономного округа, – рассказала Наталья Комарова. Главная движущая сила в решении климатических вопросов – гражданское общество. По сути, правительства обслуживают гражданские инициативы. Мы считаем их крайне важными. Это подтверждено общественной палатой Российской Федерации, которая отдала пальму первенства по поддержке некоммерческих общественных организаций среди всех субъектов страны именно нашему региону».

Она также выразила мнение о том, что креативные индустрии, которые активно развиваются в Югре – один из эффективных экономических методов в части сохранения окружающей среды. Например, благодаря жителю региона, общественнику Мидхату Хасанову в госпрограмму «Экологическая безопасность» были включены пункты о необходимости сохранять сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. В итоге с подачи одного человека за два года в водоемы Югры выпустили более 11 млн молоди этой рыбы.

Всемирный форум за демократию будет продолжаться до 10 ноября.


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Сегодня в 19:03, просмотров: 39, комментариев: 0
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