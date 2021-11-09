Оборот розничной торговли в ХМАО вырос на 6,4% за 9 месяцев 2021 года

Оборот розничной торговли в ХМАО с января по сентябрь этого года составил 353 млрд 672,7 млн рублей. Это на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года, пишет со ссылкой на Тюменьстат «Интерфакс».

На продукты питания, напитки и табачные изделия югорчане потратили 165 млрд 659,1 млн рублей. Это на 7,3% больше показателей прошлого года. Непродовольственных товаров реализовано на 188 млрд 13,6 млн рублей - рост составил 5,6%.

Рынок платных услуг населению в ХМАО за девять месяцев 2021 года увеличился на 12,8% - до 89 млрд 365,1 млн рублей.

Индекс промышленного производства в округе за указанный период эксперты оценили в 99,2%. Объем добычи полезных ископаемых снизился на 0,7%. Также снизились объемы производства в сфере водоснабжения и утилизации отходов (-7,2%) и в области обрабатывающих производств (-0,7%). В то же время производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром выросло в ХМАО на 4,7%.