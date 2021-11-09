Югорчан отправляют в СИЗО и штрафуют за распространение запрещенных материалов

Полиция ХМАО продолжает поиски граждан, которые распространяют в сети запрещенные материалы. В результате мониторинга в Интернете сотрудники ОМВД России по Нефтеюганску нашли шестерых человек, которые размещали в открытом доступе фотографии и видеоролики, содержащие запрещенную символику.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Суд назначил им наказание в виде ареста до пяти суток и штрафы.

В УМВД по ХМАО уточнили, что только в Нефтеюганске за 10 месяцев текущего года за распространение экстремистских материалов и нацисткой атрибутики в Интернете составлено 13 административных протоколов. К ответственности привлечено десять граждан.