С набережной югорского города пропала бронзовая фигура весом более 100 килограммов

В Урае попытались украсть бронзовую фигуру птицы Сури. Это символ города, установленный на городской набережной. О происшествии сообщили в администрации муниципалитета.

«Неустановленные лица в ночь на 8 ноября совершили хищение бронзовой фигуры птицы Сури. Злоумышленники сняли ее с постамента, недавно установленного на набережной», - говорится в сообщении мэрии.

По данным полиции, через некоторое время скульптуру нашли в кустах недалеко от места установки. В окружном УМВД предположили, что похитители попытались спрятать таким образом бронзовую фигуру, чтобы затем забрать ее и сдать в пункт по приему драгметаллов. Личности злоумышленников пока не установлены.

Скульптура птицы Сури была установлена на новой набережной имени Александра Петрова. Эта птица изображена на гербе города и является его символом. Бронзовая фигура весит более 100 килограммов и стоит порядка 800 тыс. рублей.