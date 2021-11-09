​В Югре родители просят перевести детей на удаленку из-за волков

Жители поселка Зеленоборск Советского района боятся отпускать своих детей в школу из-за нашествия волков. Сельчане регулярно фиксируют выходы хищников в населенный пункт. Родители школьников в Зеленоборске уже написали заявления о переводе детей на дистанционное обучение.

«Да, есть такие заявления. Ситуация опасная, я вижу следы деятельности волков постоянно, возле дома ходят. К заявлениям родителей относимся с пониманием, главное для, нас — безопасность детей», — сообщила директор Зеленоборской средней школы Ольга Калугина порталу «Новости Югры».

Она добавила, что уже обратилась с этим вопросом к главе поселка и в управление образования и надеется на быстрое принятие мер.

Впервые волки появились в поселке в декабре прошлого года - тогда пропало несколько собак. По словам сельчан, несмотря на их жалобы и обращения к властям, нужные меры предприняты не были и «волки, видимо, расплодились». Начиная с сентября этого года, хищники регулярно «снимают с цепей и утаскивают в лес собак».