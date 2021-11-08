Стартовала последняя неделя переписи населения в Югре

Две трети югорчан приняли участие во всероссийской переписи населения 2021 года. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. Сегодня, 8 ноября, стартовала последняя неделя этого крупного федерального мероприятия, в котором призывают принять участие всех жителей нашей страны. Большие статистические данные, которые собираются в ходе переписи, позволят проверить актуальность и достоверность той информации, которой владеют различные государственные органы, а также принимать более взвешенные решения, касающиеся жизни каждого россиянина – от выплат пособий до жилищной политики.

«Для жителей доступно несколько способов прохождения переписи: онлайн на портале государственных и муниципальных услуг, после чего в личные кабинеты придет QR-код, который нужно будет предоставить волонтеру; на гостевых компьютерах в отделениях МФЦ Ханты-Мансийского автономного округа; очно с переписчиком», – рассказывают в департаменте общественных и внешних связей.

Вопросы, на которые вас попросят ответить в ходе переписи, касаются социально-демографических характеристик вашей жизни: пол, возраст, гражданство, национальность, занятость, источники доходов, условия жизни, последние пункты внутренней или внешней миграции и так далее. Все ответы на эти вопросы полностью анонимны – ваше имя переписчик (или портал госуслуг) запросит только для того, чтобы случайно не учесть вас в статистике несколько раз.

В правительстве Югры отмечают, что перепись проводится с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Переписчики и волонтеры проходят тестирование на коронавирус, а каждый пункт, где вы можете заполнить анкеты, оборудован масками и перчатками.