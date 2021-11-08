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​В Нягани прошли выборы мэра

Пост главы Нягани сохранил Иван Ямашев

​В Нягани прошли выборы мэра
Скрин видео: Няганский телеканал

Действующий глава Нягани Иван Ямашев переизбран на новый срок. Соответствующее решение приняли депутаты гордумы на заседании сегодня, 8 ноября. Народные избранники проголосовали за Ямашева единогласно. Ранее его кандидатуру поддержала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Иван Ямашев уже принял торжественную присягу.

На пост главы Нагяни также претендовал директор Няганской ресурсоснабжающей компании Табриз Фаталиев. По оценке наблюдателей, он выполнял роль статиста – чтобы выборы состоялись, нужны два кандидата.

Ямашев трудится в администрации Нягани с 2011 года. Сначала он работал в должности замглавы, а в ноябре 2016 года занял пост мэра.


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Сегодня в 17:26, просмотров: 300, комментариев: 0
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