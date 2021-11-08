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​Наталья Комарова приняла участие в эксперименте со «Спутником V»

Глава Югры шесть раз поставила прививку от коронавируса

​Наталья Комарова приняла участие в эксперименте со «Спутником V»
Фото: vk.com/shtabugra

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поставила шесть прививок от COVID-19. Об этом она сообщила на встрече с депутатами Урая, отвечая на вопрос о том, что делать с большим количество не желающих прививаться югорчан.

«Если говорить обо мне лично, я сделала шесть прививок. Я участвую в эксперименте, исследовании [вакцины]. Я их сделала "Спутником V". Личных претензий ко мне не может быть […] Эти данные будут использоваться в результатах исследований», - цитирует Комарову ТАСС.

Напомним, о своей вакцинации против коронавируса глава Югры сообщила в марте текущего года. В октябре стало известно, что она заразилась COVID-19. В течение двух недель Наталья Комарова находилась на самоизоляции и продолжала работать.

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 256 новых случаев заражения коронавирусом и зарегистрировано 13 летальных исходов. За весь период пандемии жертвами инфекции в регионе, по данным оперштаба, стали 1 449 человек.


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Сегодня в 16:42, просмотров: 516, комментариев: 4
Комментарии:
Аванес
не нравится
Сегодня в 18:24
А че так мало? Надо ежемесячно.
Местный
не нравится
Сегодня в 18:57
Кто-нибудь ей скажет правду?
Олег Петров
не нравится
Сегодня в 19:17
Это нормально вообще?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 21:20
"Спутник V" («Гам-Ковид-Вак») (информацияна сайте государственного реестра лекарственных средств).

Согласно разъяснениям Минздрава: «Гам-Ковид-Вак» и «Спутник V» – это одна и та же вакцина, у которой есть медицинское и коммерческое названия. Всем знакомая и понятная фраза «Спутник V» является торговым наименованием «Гам-Ковид-Вак.

Клинические исследования не завершены, и в настоящий момент проводится фаза 3 с участием добровольцев от 18 до 60 лет, а завершится она 30 декабря 2022 года.
Проводится фаза 3-4, и завершится она 30 декабря 2022 года.

Клиническое исследование завершено, но только фазы 1-2.
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