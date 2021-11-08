В Советском четырехлетний мальчик подвергся нападению бездомного пса

В Советском бездомная собака напала на четырехлетнего ребенка, сообщила местная жительница Екатерина. По ее словам, инцидент произошел, когда мальчик гулял во дворе дома вместе со своей старшей сестрой.

«Собака не чипирована, ее не отлавливали. Ребенок просто играл, когда она на него набросилась. Вижу — хватает прямо за лицо», - рассказала женщину порталу ugra-news.ru.

Горожанке удалось отбить ребенка. Она взяла его на руки и унесла домой. Мальчика доставили в приемный покой Советской районной больницы. У него синяк на лице и прокушена губа. Ребенку предстоит пройти курс уколов.

Это не первый случай нападения безнадзорных животных на людей в Советском. Горожане регулярно жалуются на стаи собак и просят администрацию подключиться к решению этой проблемы.