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Только семь процентов югорчан остались довольны локдауном

Нерабочая неделя подмочила планы 21 проценту жителей ХМАО

Только семь процентов югорчан остались довольны локдауном
Фото: pexels.com

Мини-локдаун подпортил югорчанам начало ноября: по данным исследования, проведенного порталом SuperJob, 21% трудоустроенных жителей ХМАО расстроился из-за возможности потерять часть заработка и аврала на работе. Менее 10% были рады нерабочей неделе, так как смогли выспаться и провести время с близкими.

«До объявления 30 октября — 7 ноября нерабочими днями каждый девятый работающий россиянин планировал продлить ноябрьские праздники отпусками и отгулами. И хотя самым популярным видом досуга на эти дни был отдых в кругу семьи, 12% россиян планировали другие виды активностей, в том числе поездки за город, прогулки в парках, путешествия, участие в праздничных мероприятиях, посещение фитнес-клубов», – сообщают представители SuperJob.


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Сегодня в 14:57, просмотров: 113, комментариев: 0
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