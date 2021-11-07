Родители из Югры рассказали СМИ о вспышке коронавируса в детском лагере «Снежинка»

В детском лагере «Снежинка», расположенном в Тюменской области, зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом изданию 72.ru сообщили жители Югорска, дети которых там отдыхали.

По словам родителей, руководство организации якобы решило скрыть информацию о данном происшествии, при этом несовершеннолетние находятся в изоляторах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на это, в лагере массовые мероприятия не отменили.

СМИ сообщают, что получить комментарии от представителей «Снежинки» не удалось, а родители написали жалобу в прокуратуру Югорска.