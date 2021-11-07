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​Минус 15 человек. Смертность от ковида в ХМАО растет

За сутки коронавирусом заразились 258 югорчан

​Минус 15 человек. Смертность от ковида в ХМАО растет
Фото: siapress.ru

Еще 258 жителей Югры заразились коронавирусом за сутки — об этом сообщает региональный оперштаб. Новые случаи заболевания выявлены в 21 муниципалитете. В том числе в Сургуте — 71 человек, Нижневартовске — 37.

«В состоянии пневмонии — 15, с симптомами ОРВИ — 240, в бессимптомной форме заболевания — 3», — поясняется в сообщении оперштаба.

Вместе с новыми данными общее количество заболевших за всю пандемию COVID-19 в ХМАО составило 83 956 человек. Подавляющее большинство — 77 687 югорчан — выздоровели. 1 436 умерли, в том числе 15 человек ушли за минувшие сутки.


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Сегодня в 11:50, просмотров: 364, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 12:00
Чем больше указаний и мер, которые применяют власти борясь с коронавирусом, тем больше мрут люди.

Исполняй и власти тебя доведет до конца.
Йо-хо-хо, и бутылка рома.

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