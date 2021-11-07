За сутки коронавирусом заразились 258 югорчан

Еще 258 жителей Югры заразились коронавирусом за сутки — об этом сообщает региональный оперштаб. Новые случаи заболевания выявлены в 21 муниципалитете. В том числе в Сургуте — 71 человек, Нижневартовске — 37.

«В состоянии пневмонии — 15, с симптомами ОРВИ — 240, в бессимптомной форме заболевания — 3», — поясняется в сообщении оперштаба.

Вместе с новыми данными общее количество заболевших за всю пандемию COVID-19 в ХМАО составило 83 956 человек. Подавляющее большинство — 77 687 югорчан — выздоровели. 1 436 умерли, в том числе 15 человек ушли за минувшие сутки.