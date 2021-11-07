С 8 ноября школьники ХМАО выходят с каникул

Каникулы в школах Югры закончатся 8 ноября: ученики сядут за парты, дистанта не предвидится. Об этом чиновники окружного департамента образования заявили СТВ. Исключение сделают для классов или школ, в которых сложилась соответствующая эпидобстановка — среди педагогов или учеников большое количество заболевших коронавирусом или ОРВИ.

При этом каждый родитель может самостоятельно перевести своего ребенка на удаленку: достаточно написать в школе соответствующее заявление — соответствующее распоряжение подписано губернатором Натальей Комаровой еще в начале ноября.