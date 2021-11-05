В ХМАО в праздничные дни развернули дополнительные пункты вакцинации

Поставить прививку от коронавируса в югорских городах можно и в праздничные дни. На этот период власти округа развернули 11 дополнительных пунктов вакцинации в торговых центрах, сообщила вице-спикер окружной думы Наталья Западнова в своем Instagram.

В Сургуте пройти вакцинацию можно в ТРЦ «Сургут Сити Молл», «Сити Центр», «Аура», «Агора», «Росич», «Союз», «Взлетный» и «Сибирь». Поставить прививку также можно в медпункте ж/д вокзала на ул. Привокзальная, в депо вокзала на ул. Западная и в городских поликлиниках № 1, 2, 3 и 4.

В Ханты-Мансийске в праздничные дни работает пункт вакцинации КДЦ «Октябрь». Кроме того, «уколоться» можно в ОКБ, где работают семь прививочных кабинетов, и в филиале окружной поликлиники на ул. Свободы, 2.

У жителей Нижневартовска есть возможность пройти вакцинацию в ТРЦ «Югра Молл» и в МФК «Европа-Сити». Прививочные пункты также открыты в комплексном центре социального обслуживания на ул. Омская, 64А и во взрослых поликлиниках №1, 2 и 3.

В Нефтеюганске поставить прививку можно в ТЦ «Рандеву», в МФЦ на ул. Сургутская, в Центре врачей общей практики и в поликлиниках №1 и 2. Для прохождения вакцинации понадобится паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.