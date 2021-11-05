Новые случаи COVID-19 выявлены в 20 муниципалитетах ХМАО

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 259 жителей региона. За всю пандемию в округе проходили лечение 83 437 человек. Об этом пишет оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах ХМАО:
- Сургут – 54;
- Нижневартовск – 35;
- Ханты-Мансийск – 32;
- Кондинский район – 15;
- Нягань – 14;
- Советский район – 14;
- Березовский район – 13;
- Нефтеюганск – 12;
- Урай – 10;
- Радужный – 9;
- Сургутский район – 9;
- Нефтеюганский район – 8;
- Нижневартовский район – 6;
- Октябрьский район – 5;
- Мегион – 5;
- Югорск – 5;
- Пыть-Ях – 4;
- Когалым – 4;
- Лангепас – 4;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 229 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония», – сообщает оперштаб.
За сутки от COVID-19 умерли 14 человек. За сутки излечилось 180 человек, за весь период пандемии – 77 331 югорчанин.