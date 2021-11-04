В Октябрьском районе ХМАО закрыли цех копчения рыбы из-за описторхоза

В поселке Сергино Октябрьского района приостановлена работа цеха крестьянско-фермерского хозяйства из-за вспышки описторхоза и многочисленных нарушений. Проверку на предприятии провели специалисты Роспотребнадзора.

Причиной приостановки деятельности цеха стало выявление большого числа серьезных нарушений, пишет Muksun.fm. Среди них - отсутствие санитарно-защитной зоны, канализации и туалета для сотрудников. Установлено также, что копчение рыбы проводилось в помещении, где не было возможности проводить полноценную влажную уборку и дезинфекцию. Горячая вода и вентиляция там также отсутствовала.

В отношении руководителя хозяйства возбуждено административное дело. Деятельность организации согласно решению суда приостановлена на 90 суток.