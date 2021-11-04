Новые случаи COVID-19 выявлены в 21 муниципалитете ХМАО

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 253 жителей региона. За всю пандемию в округе проходили лечение 83 178 человек. Об этом пишет оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете ХМАО:

Сургут – 54;

Нижневартовск – 51;

Нягань – 29;

Ханты-Мансийск – 17;

Урай – 17;

Советский район – 15;

Радужный – 13;

Октябрьский район – 9

Нижневартовский район – 8;

Мегион – 7;

Пыть-Ях – 6;

Когалым – 6;

Покачи – 5;

Сургутский район – 5;

Кондинский район – 4;

Лангепас – 3;

Нефтеюганск – 3;

Березовский район – 2;

Нефтеюганский район – 1;

Югорск – 1;

Белоярский район – 1

«На момент выявления у 225 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно», – сообщает оперштаб

За весь период от COVID-19 умерли 1 393 человек. За сутки излечился 171 человек, за весь период пандемии – 77 161 югорчан.