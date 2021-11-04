В Мегионе на пятом этаже жилого дома загорелась мебель

В Мегионе на пятом этаже девятиэтажного дома по адресу улица Строителей,5 загорелась мебель. Это произошло ночью. Пожарные прибыли незамедлительно. Оценив ситуацию, они быстро потушили возгорание. Жители смогли сами эвакуироваться, никто не пострадал. Причина пожара и обстоятельства выясняются.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мегиону рекомендует проявлять бдительность при эксплуатации электроприборов, не оставлять их включенными в электрическую сеть и эксплуатировать согласно инструкции завода изготовителя.