В ХМАО объявили новые ограничения и продлили старые из-за COVID-19

В Югре ввели новые коронавирусные ограничения и продлили до 14 ноября старые. Среди них:

Запрет на заселение в гостиницы без предоставления QR-кода или справки о перенесенной болезни;

Перевод беременных работниц на удаленную работу;

Запрет на посещение детьми до 16 лет посещать ТЦ без сопровождения родителей или опекунов;

Запрет на посещение заведений общепита, организаций торговли, культуры и спорта без QR-кода

Также продлили ограничения на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий;

Вузам и сузам поручено до 14 ноября продлить дистанционный формат обучения по основным образовательным программам;

Родители школьников до 14 ноября могут подать заявление на переход на дистанционную форму обучения для ребенка;

Всем работодателям региона поручено перевести работающих беременных женщин на удаленный формат работы до 14 ноября;

Запрещено отправлять в командировки непривитых сотрудников, либо тех, кто за последние полгода не болел коронавирусом;

Власти ХМАО ввели запрет на выездные свадебные церемонии. При регистрации брака в ЗАГСе могут присутствовать не более 8 человек, включая сотрудника ЗАГСа.