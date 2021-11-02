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Коронавирусные ограничения в Югре продлены до 14 ноября

В ХМАО объявили новые ограничения и продлили старые из-за COVID-19

Коронавирусные ограничения в Югре продлены до 14 ноября
Фото: pixabay.com

В Югре ввели новые коронавирусные ограничения и продлили до 14 ноября старые. Среди них:

  • Запрет на заселение в гостиницы без предоставления QR-кода или справки о перенесенной болезни;
  • Перевод беременных работниц на удаленную работу;
  • Запрет на посещение детьми до 16 лет посещать ТЦ без сопровождения родителей или опекунов;
  • Запрет на посещение заведений общепита, организаций торговли, культуры и спорта без QR-кода
  • Также продлили ограничения на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий;
  • Вузам и сузам поручено до 14 ноября продлить дистанционный формат обучения по основным образовательным программам;
  • Родители школьников до 14 ноября могут подать заявление на переход на дистанционную форму обучения для ребенка;
  • Всем работодателям региона поручено перевести работающих беременных женщин на удаленный формат работы до 14 ноября;
  • Запрещено отправлять в командировки непривитых сотрудников, либо тех, кто за последние полгода не болел коронавирусом;
  • Власти ХМАО ввели запрет на выездные свадебные церемонии. При регистрации брака в ЗАГСе могут присутствовать не более 8 человек, включая сотрудника ЗАГСа.

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02 ноября в 23:13, просмотров: 651, комментариев: 0
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