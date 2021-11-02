Губернатор Югры проведет прямой эфир на тему подготовки к зиме

Зима в Югре полностью вступила в свои права, и готовность автономного округа к этому непростому периоду Наталья Комарова обсудит в прямом эфире с жителями региона в четверг. «Приглашаю вас, уважаемые подписчики, 4 ноября в 12 часов присоединиться к прямому эфиру. Обсудим уборку снега, устойчивое и бесперебойное оказание жилищно-коммунальных услуг, безопасность дорог и общественных пространств в зимний период, – обратилась губернатор к своей аудитории в соцсетях. – Оставляйте свои вопросы, предложения в комментариях к этому посту. С ними будут работать главы муниципальных образований, отраслевые ведомства, Центр управления регионом».

Традиционно помогать Наталье Комаровой и команде Югры разобраться с валом вопросов и грамотно выстроить разговор будут общественники. В их числе: учредитель региональной общественной организации помощи инвалидам «Седьмой лепесток» Татьяна Панкова, шоумен, организатор «Мозгобойни» в Нефтеюганске Степан Егоров, автор тематического топиарного парка #НоевКовчег и многодетная мама Людмила Завадская, учредитель центра развития добровольчества в Когалыме «Навигатор добра» Екатерина Васнева.

Присылать все вопросы и предложения, связанные с «Коммунальной зимой», можно в комментарии к постам в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники». Трансляция прямых эфиров состоится в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра».