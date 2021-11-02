В Югре на борьбу с фальшивыми QR-кодами и ПЦР-тестами брошены силы полиции

В России полиция возбудила свыше 500 уголовных дел о поддельных сертификатах о вакцинации и других документах, связанных с COVID-19. По этим делам установлены 293 фигуранта, сообщили в пресс-службе МВД России.

«Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов», - говорится в сообщении ведомства.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, подразделения МВД и территориальные ОВД продолжают мероприятия по противодействию изготовлению и продаже поддельных сертификатов о вакцинации, а также QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, фиктивных медотводов от прививки, либо справок о высоком титре антител.

Поддельные сертификаты о вакцинации замечены и в Югре. Правоохранительным органам региона дано поручение бороться с фальшивыми документами. «Выявлен новый вид мошенничества, связанный с фабрикацией сертификатов о прохождении вакцинации. Прошу создать специальные группы, которые будут это отслеживать», – заявила накануне губернатор Наталья Комарова.