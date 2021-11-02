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Югорчанам присылают фейк о том, как получить выплату на школьника второй раз

ПФР Югры сообщил о новых фейках, связанных с выплатами на школьников

Югорчанам присылают фейк о том, как получить выплату на школьника второй раз
Фото: pixabay.com

Югорчанам в мессенджерах приходит оповещение о том, что можно получить выплату на школьников в размере 10 тысяч повторно. Злоумышленники предлагают вновь подать заявление на Гоуслугах, не обращая внимания на оповещение, что услуга оказана.

«Данная информация недостоверна. Выплата единовременная, поэтому если семья уже получила пособие на школьников, то воспользовалась своим правом, и никаких новых заявлений не требовалось. Тем, кто не воспользовался правом, необходимо было подать заявление до 31 октября включительно. На данный момент прием документов завершен», – сообщает ПФР по ХМАО.

Отмечается, что любую информацию касательно выплат можно уточнить по бесплатному номеру колл-центра ОПФР 8-800-600-05-19.


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Сегодня в 11:55, просмотров: 351, комментариев: 0
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