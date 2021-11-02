В Югре часть вакансий находится в минусе из-за ограничений

В Югре ограничения повлияли на востребованность вакансий. Сильнее всего упал спрос на персонал в сферах «Безопасность» (-12,4%), «Туризм, гостиницы и рестораны» (-12,3%), и «Бухгалтерия» (-9,2%). Ситуация в сферах «Строительство» (-6,4%) и «Банки» (-5,4%) складывается получше, но эти специальности так же находятся в минусе. Такие данные получены ходе исследования портала hh.ru.

На фоне упадка спроса есть и те, кто остался в плюсе. Так, например на 28,1% возросло количество вакансий в сфере «Наука и образование», область «ИТ, интернет» стала востребована на 22,1% больше, а «Высший менеджмент» показывает плюс на 21,7%.

Количество вакансий в Курганской области сократилось сразу на 21% – это выводит ее в лидеры среди регионов с отрицательной динамикой числа рабочих мест. Также заметное падение наблюдалось в Камчатском крае (-7%), Республике Дагестан (-6%), Московской области (-5%), Республике Коми (-5%) и Калининградской области (4%). В целом, упадок спроса вакансий отмечается в 33 регионах страны.