Регоператор призвал жителей ХМАО освободить дворы для проезда мусоровозов

Жители городов и поселков в ХМАО рискуют погрязнуть в мусоре во время нерабочей недели из-за скопления автомобилей во дворах. С таким предостережением выступил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Югра-Экология».

В компании отметили, что в период действия ограничительных мер с 30 октября по 7 ноября многие жители округа находятся дома, из-за чего во дворах скапливается большое количество припаркованных машин.

«Для того, чтобы вывести мусор мусоровозам необходим доступный проезд к контейнерной площадке. Если вы припарковали свое транспортное средство возле контейнерной площадки или же вовсе закрыли проезд к ней, мусоровоз не сможет проехать к месту сбора ТКО», - заявили в компании.

Там добавили, что сотрудники «не могут рисковать сохранностью небрежно припаркованных автомобилей», и призвали югорчан внимательнее парковать свои транспортные средства.

Ранее в АО «Югра-Экология» сообщили, что во время нерабочей недели вывоз ТКО продолжится в обычном режиме во всех муниципалитетах округа. Ежедневно в этом процессе задействованы 280 единиц спецтехники.