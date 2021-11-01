Жителям Югры требуется от 5 до 6 лет, чтобы накопить на коттедж

Жителям ХМАО необходимо от 5 до 6 лет, чтобы накопить на собственный коттедж. В списке регионов с наименьшим сроком накопления на дом округ занял седьмое место. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир». Аналитики сопоставили уровень цен на коттеджи с уровнем зарплат и рассчитали, в каких регионах страны у местных жителей получится быстрее всего накопить нужную сумму для покупки дома, пишет РБК.

По данным аналитиков, средняя стоимость коттеджа в Югре составляет 4,74 млн рублей, средняя зарплата – 75,7 тыс. рублей. Исходя из этого, собрать необходимую сумму для покупки дома югорчане смогут за 5,2 года. В одну группу с ХМАО попали Амурская область, Ненецкий АО, Забайкальский и Камчатский края.

Быстрее всего накопить на собственный дом могут жители Кемеровской и Магаданской областей – за 3,7 года. От четырех до пяти лет буду собирать необходимую сумму жители Еврейской АО, Коми, Курганской и Архангельской областей. Дольше всего копить на частный дом придется жителям Севастополя – почти 26 лет. Более 20 лет на сбор денег также уйдет у жителей Краснодарского края, Чечни, Калининградской области, Дагестана и Санкт-Петербурга.

Ранее эксперты в сфере недвижимости назвали регионы, где сильнее всего выросли цены на загородные дома. Лидерами по росту цен стали коттеджи в Подмосковье, Ленобласти и в границах Москвы, а также в Краснодарском крае и Севастополе.