Накануне 256 югорчан заболели коронавирусом

В Югре за сутки выявлено 256 новых случаев заражения коронавирусом. За всю пандемию 82 400 жителей региона проходили лечение. Об этом информирует местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 22 муниципалитетах округа:
- Сургут – 55;
- Ханты-Мансийск – 40;
- Нижневартовск – 37;
- Нягань – 15;
- Урай – 12;
- Нефтеюганск – 11;
- Радужный – 11;
- Березовский район – 11;
- Кондинский район – 8;
- Мегион – 8;
- Нефтеюганский район – 7;
- Когалым – 6;
- Советский район – 5;
- Октябрьский район – 5;
- Нижневартовский район – 5;
- Пыть-Ях – 5;
- Сургутский район – 4;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Югорск – 3;
- Лангепас – 2;
- Покачи – 2;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 233 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 2 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 253 случаях, по 3 контакты уточняются. Состояние 206 пациентов тяжелое, 144 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 355 человек. За сутки излечились 155 человек, за весь период пандемии – 76 655 югорчан.