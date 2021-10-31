16+
Логотип Сиапресс
USD  70,5200   EUR  82,2898  

Новости

Больше новостей
Вы празднуете Хэллоуин?
Комментировать
0
Какие маски вы носите?

Одноразовые 67.1%

Многоразовые 13.7%

Те и другие 10.3%

Не ношу маски 8.9%

Всего голосов: 292

Комментировать
0
Масочный режим оправдан?

Да, и надо ужесточать контроль за его соблюдением 68.3%

Нет, пора снимать маски 26.1%

Не знаю 5.6%

Всего голосов: 284

Комментировать
2
Новый локдаун в Югре: за или против?

За 6.7%

Против 92%

Не знаю 1.3%

Всего голосов: 1421

Комментировать
0
Вы посмотрели «Игру кальмара»?

Да, посмотрел(а) 13.1%

Да, смотрю 7.1%

Нет 79.8%

Всего голосов: 267

Комментировать
0
Как вы оцениваете благоустройство сургутских парков?

Отлично 3.8%

Хорошо 11%

Удовлетворительно 27.4%

Плохо 51.1%

Не знаю 6.8%

Всего голосов: 237

Комментировать
0
Очередные ковикулы: вы за или против?

За 26%

Против 59.4%

Не знаю 14.6%

Всего голосов: 219

Комментировать
0
Больше опросов

​Ковид продолжает расти: в Югре плюс 260 новых больных, минус 10 умерших

За сутки в ХМАО обнаружено 260 новых случаев коронавируса

​Ковид продолжает расти: в Югре плюс 260 новых больных, минус 10 умерших
Фото: pixabay.com

За субботу, 30 октября, в Югре выявлено 260 новых случаев коронавируса в 22 муниципалитетах. Лидируют крупные города округа: в Сургуте 61 заболевший, в Нижневартовске 35, в Нефтеюганске — 20.

«На момент выявления у 225 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 33 зафиксирована пневмония, у двух — бессимптомно», — сообщает региональный оперштаб.

Вместе с новыми случаями общее количество югорчан, подхвативших вирус за все время пандемии увеличилось до 82 144 человек, из них излечились 76 500 жителей округа, умерли 1 347 человек — из них десять пациентов ушли за минувшие сутки. В больницах лежат 211 человек в тяжелом состоянии, 151 подключен к аппаратам ИВЛ.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:46, просмотров: 403, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:30
Почему ковид продолжает расти то?

30 октября
Коронавирус подтвердился у 265 жителей ХМАО, 12 ковидных больных скончались.

31 октября
За сутки в ХМАО обнаружено 260 новых случаев коронавируса, 10 умерших.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. 12 ковидных больных скончались за сутки в Югре 1647
  2. Водолазы нашли человеческие останки в озере на территории Сургутского района 1418
  3. В Барсово прошла инаугурация главы Сургутского района 1150
  4. Коллапса не будет: «Югра-Экология» продолжит вывозить мусор в обычном режиме 998
  5. Хэллоуин дома: что посмотреть? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 838
  6. ​Ковид продолжает расти: в Югре плюс 260 новых больных, минус 10 умерших 403
  7. ​Минздрав: «Спутник Лайт» — только для ревакцинации! 397
  8. ​На трассе в ХМАО перевернулся автобус 369
  9. ​Празднуем, товарищи! 354
  10. ​Лучшее, конечно, впереди, уверена треть россиян 291
  1. ​Покуда жив-здоров... 6928
  2. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 4172
  3. ​Директор департамента образования Нижневартовска уходит в правительство округа 4067
  4. Пожилая вартовчанка едва не стала жертвой аферистов, но ее спасла прохожая 3784
  5. Наталья Комарова ввела новые ковид-ограничения. Главное 3778
  6. ​Вартовчане уговорили губернатора перенести введение системы QR-кодов 3351
  7. ​Общественник сообщил о смерти сургутского ветерана 3347
  8. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 3064
  9. ​Трасса «Нижневартовск – Излучинск» закрыта из-за плохой погоды 2846
  10. ​Гололед и сильный ветер: погода в Югре останется плохой 2678
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13419
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10469
  3. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 7537
  4. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 7119
  5. ​Покуда жив-здоров... 6928
  6. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6570
  7. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6334
  8. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6150
  9. ​«Аэрофлот» отказался от одного из рейсов по маршруту «Москва – Нижневартовск» 5864
  10. ​В Нижневартовске бродячие собаки оказались участниками судебного дела 5807

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика