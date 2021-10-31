За сутки в ХМАО обнаружено 260 новых случаев коронавируса

За субботу, 30 октября, в Югре выявлено 260 новых случаев коронавируса в 22 муниципалитетах. Лидируют крупные города округа: в Сургуте 61 заболевший, в Нижневартовске 35, в Нефтеюганске — 20.

«На момент выявления у 225 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 33 зафиксирована пневмония, у двух — бессимптомно», — сообщает региональный оперштаб.

Вместе с новыми случаями общее количество югорчан, подхвативших вирус за все время пандемии увеличилось до 82 144 человек, из них излечились 76 500 жителей округа, умерли 1 347 человек — из них десять пациентов ушли за минувшие сутки. В больницах лежат 211 человек в тяжелом состоянии, 151 подключен к аппаратам ИВЛ.