В Югре мусорный оператор продолжит вывозить ТКО в нерабочую неделю

Мусорный оператор продолжит работу по вывозу ТКО в обычном режиме во всех муниципалитетах Югры, невзирая не нерабочую неделю. Ежедневно 280 единиц спецтехники будет вывозить отходы на полигон.

«Регоператор уточнил режим работы на следующей неделе дошкольных учреждений и коммерческих организаций, имеющих собственные контейнерные площадки, и откорректировал маршруты и графики работы своей спецтехники. Наши офисы с первого по третье ноября работают в обычном режиме. В праздничные дни на связи с потребителями дежурные диспетчеры», – пояснил руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев.

Отмечается, что предприятия, не сообщившие об изменении своего режима работы в начале ноября, должны оповестить оператора официальным письмом по электронной почте – info@yugra-ecology.ru. По всем вопросам можно обратиться в справочную службу по телефону: 8 800 222 11 86.