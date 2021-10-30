Мэрия Мегиона сообщила о лжеминировании одного из банков

Администрация Мегиона сообщила о лжеминировании одного из банков. По информации заместителя начальника полиции по охране общественного порядка местного ОМВД Вячеслава Тимошенко, людей эвакуировали из банка, территорию оцепили, кинологическая служба обследовала помещение и припаркованные рядом автомобили, но взрывное устройство обнаружить не удалось. На данный момент проводится проверка по факту поступившего сообщения.

«За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. В зависимости от степени тяжести последствий преступления, это может быть наложение крупного денежного штрафа, либо лишение свободы», – подчеркнули в администрации Мегиона.