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​Югра запустила собственную программу подготовки менеджеров нового поколения. Что она даст округу

Завершен первый интенсивный образовательный курс «Лидеры изменений – команда развития Югры»

​Югра запустила собственную программу подготовки менеджеров нового поколения. Что она даст округу
Фото vk.com/nv__komarova

В Ханты-Мансийском автономном округе стартовала новая программа подготовки управленческих кадров – «Лидеры изменений – команда развития Югры». Ее слушатели – 27 уже интегрированных в органы власти людей – председатели муниципальных дум, заместители глав, руководители структурных подразделений местных администраций. Вообще желающих было намного больше – 150 человек, поэтому был проведен отбор, по итогам которого сформировалась первая группа слушателей интенсива. Мероприятие организовал департамент государственной гражданской службы и кадровой политики Югры в рамках госпрограммы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы».

Предполагается, что по итогам обучения (которое будет регулярным – пока прошел только «пилотный» первый модуль) в Югре появится команда муниципальных лидеров с развитым стратегическим мышлением, способных действовать в постоянно меняющихся условиях.

Базовую образовательную программу реализует Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте, а региональную часть разработали и проводят для Югры серьезные специалисты – советник руководителя аналитического центра при правительстве России Павел Шестопалов и советник центра технологического трансфера АТЭС, управляющий партнер IconsultingЕлена Дугина.

По словам Шестопалова, программа, в которую с 25 по 28 октября были погружены югорские управленцы, базируется на тех же принципах и инструментах, которые используются в правительстве России. «Сейчас мир очень быстро меняется и появляется много новых вызовов, поэтому мы постарались адаптировать программу для лидеров Югры таким образом, чтобы они освоили эту методику и могли применять ее для решения важных стратегических задач. Программа целиком состоит из практики, каждый модуль наполнен разными задачами», – отметил эксперт.

В свою очередь, Елена Дугина акцентировала внимание слушателей на том, что мир стремительно меняется, и нужно успевать реагировать на происходящие трансформации, создавая новые сценарии. «Для этого нужны навыки и огромное количество связей, чтобы они учились друг от друга. У нас будет много разных креативных тренингов, мы будем в постоянном процессе создания команды. Мы не были готовы к внешним переменам, которые сейчас происходят. Поэтому нам придется расширить инструменты для решения задач в критический момент», – подчеркнула она.

Надо сказать, что участники интенсива отрабатывали не какие-то абстрактные задачи типа «сферический конь в вакууме», а решали конкретные кейсы и запросы, поданные различными экспертами и, собственно, (как говорит Наталья Комарова) главными «заказчиками» для представителей власти – югорчанами.

Среди тех, кто ставил задачи «лидерам изменений» – первый замруководителя аналитического центра при правительстве России Дмитрий Годунов и посол доброй воли ООН по промышленному развитию Вероника Пешкова. По мнению Елены Дугиной, этот инновационный подход позволит слушателям интенсива осознать в себе такие возможности, о которых они ранее не подозревали.

В первый день коллег, погружающихся в обучение, посетил первый замгубернатора Югры Алексей Шипилов. Он объяснил важность этого образовательного проекта для региона: «Мы увидим результат и успех этой программы, если люди после обучения, вернувшись на свои рабочие места, станут более профессиональными, а значит, будут принимать более верные управленческие решения, что по замыслу положительно скажется на результатах работы муниципальной и региональной системы управления». Он также подчеркнул, что слушатели курса будут включены в кадровый резерв окружной власти и в перспективе смогут занять управленческие позиции на этом уровне.

Алексей Шипилов также отметил, что текущая программа – пилотная, и по ходу в нее могут быть внесены некоторые корректировки и улучшения. Следующий модуль «лидеров изменений» пройдет в феврале 2022 года.

С первыми участниками программы успела пообщаться и Наталья Комарова – она приехала в ханты-мансийскую «Точку кипения», где проходил курс, к закрытию – 28 октября.

«Вы, дорогие земляки, станете главными экспертами, которым предстоит оценить полученные управленцами образовательной программы знания, применение их на практике», – обратилась Наталья Комарова к своим подписчикам в соцсетях. Так она еще раз подтвердила, что на самом деле повышение квалификации муниципальных и государственных служащих – это для жителей региона и получения ими наилучших услуг от расширенной команды Югры.


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Сегодня в 20:40, просмотров: 139, комментариев: 0
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