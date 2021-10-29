30 октября некоторые части Югры накроет сильная метель

Некоторые муниципалитеты Югры уже 30 октября ощутят на себе все прелести зимы: по данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии, в этот день ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, гололед и метель.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

1. Без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте.

2. Если появилась необходимость выйти на улицу, сообщите членам семьи или соседям, куда вы идёте и, когда вернётесь. Старайтесь не выходить в одиночку. Находясь на улице, постарайтесь выполнить всё возможное, чтобы не получить обморожения.

3. Опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

4. Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.

5. Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

6. С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.

7. Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.

8. Если Вы в дороге:

- двигайтесь только по большим дорогам и шоссе;

- при выходе из машины не отходите от неё за пределы видимости.