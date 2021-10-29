16+
Логотип Сиапресс
USD  70,5200   EUR  82,2898  

Новости

Больше новостей
Какие маски вы носите?
Комментировать
0
Масочный режим оправдан?
Комментировать
2
Новый локдаун в Югре: за или против?
Комментировать
0
Вы посмотрели «Игру кальмара»?
Комментировать
0
Как вы оцениваете благоустройство сургутских парков?
Комментировать
0
Очередные ковикулы: вы за или против?
Комментировать
0
Чем вы займетесь в нерабочую неделю?

Буду дома сидеть 33.8%

Поеду в отпуск 16.4%

Буду работать 44.3%

Свой вариант (в комментариях) 1.4%

Не знаю 4.1%

Всего голосов: 219

Комментировать
0
Больше опросов

Синоптики сообщают об усилении ветра и гололеде в ХМАО

30 октября некоторые части Югры накроет сильная метель

Синоптики сообщают об усилении ветра и гололеде в ХМАО
Фото: pixabay.com

Некоторые муниципалитеты Югры уже 30 октября ощутят на себе все прелести зимы: по данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии, в этот день ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, гололед и метель.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

1. Без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте.

2. Если появилась необходимость выйти на улицу, сообщите членам семьи или соседям, куда вы идёте и, когда вернётесь. Старайтесь не выходить в одиночку. Находясь на улице, постарайтесь выполнить всё возможное, чтобы не получить обморожения.

3. Опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

4. Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.

5. Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

6. С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.

7. Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.

8. Если Вы в дороге:

- двигайтесь только по большим дорогам и шоссе;

- при выходе из машины не отходите от неё за пределы видимости.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:06, просмотров: 169, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Избран бессрочно? Изменения в Уставе Сургута коснулись правления мэра 762
  2. Сургутским школьникам сократят зимние каникулы 735
  3. Часть сургутского общепита готова к внедрению пропуска по QR-кодам 673
  4. В нижневартовской школе распылили газ: всех эвакуировали 668
  5. В 22 муниципалитетах ХМАО выявили 258 случаев заражения СOVID-19 643
  6. Антимасочников в Сургуте ловят во время поездок на маршрутках и автобусах 627
  7. 23-летний югорчанин на «Тойоте» стал причиной крупной автоаварии 614
  8. СРОЧНО! Главой Сургутского района остается Андрей Трубецкой 603
  9. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 555
  10. ​Сургутяне пожаловались на нелегальный ларек на улице Островского: постройку снесли 519
  1. ​Покуда жив-здоров... 6648
  2. ​Где привиться от ковида в Нижневартовске // АДРЕСА 4758
  3. Наталья Комарова ввела новые ковид-ограничения. Главное 3529
  4. ​Легковушка влетала под фуру, погибли три человека 3384
  5. Пожилая вартовчанка едва не стала жертвой аферистов, но ее спасла прохожая 3376
  6. ​Директор департамента образования Нижневартовска уходит в правительство округа 3210
  7. ​Общественник сообщил о смерти сургутского ветерана 3140
  8. Житель Алтайского края приехал в Нижневартовск и пропал // ОРИЕНТИРОВКА 3107
  9. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 2864
  10. В Югре анонсировали введение новых антиковидных мер 2472
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13309
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10313
  3. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 6978
  4. ​Покуда жив-здоров... 6648
  5. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6508
  6. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 6350
  7. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6276
  8. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6075
  9. ​«Аэрофлот» отказался от одного из рейсов по маршруту «Москва – Нижневартовск» 5776
  10. ​В Нижневартовске бродячие собаки оказались участниками судебного дела 5755

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика