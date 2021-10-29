Жителя ХМАО оштрафовали на 50 тысяч рублей за реабилитацию нацизма

Суд ХМАО оштрафовал 25-летнего жителя города Радужный за реабилитацию нацизма на 50 тысяч рублей. Оказалось, что подсудимый с сентября 2019 года по май 2020 года размещал комментарии во «ВКонтакте», где поддерживал незаконную идеологию.

«В них он публично отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала, которые признаны и объявлены преступлениями против мира и человечества и распространял заведомо ложную и не соответствующую действительности информацию о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», - сообщила пресс-служба прокуратуры Югры.

На сегодняшний день приговор не вступил в законную силу.