В Югре за сутки от коронавируса умерли 11 человек

В Югре за сутки коронавирус выявили у 258 человек. За всю пандемию болезнь перенесли 81 619 жителей округа. Информацию об этом опубликовал местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 22 муниципалитетах региона:
- Сургут – 58;
- Ханты-Мансийск – 31;
- Нижневартовск – 24;
- Нягань – 21;
- Нефтеюганск – 20;
- Сургутский район – 14;
- Урай – 11;
- Советский район – 10;
- Югорск – 8;
- Березовский район – 8;
- Октябрьский район – 7;
- Нефтеюганский район – 6;
- Радужный – 6;
- Кондинский район – 6;
- Когалым – 5;
- Мегион – 5;
- Нижневартовский район – 5;
- Покачи – 5;
- Пыть-Ях – 4;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Лангепас – 5;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 223 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 253 случаях, по 5 контакты уточняются. Состояние 197 пациентов тяжелое, 145 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 325 человек. За сутки излечились 153 человека, за весь период пандемии – 76 188 югорчан.