16+
Логотип Сиапресс
USD  70,5207   EUR  81,8393  

Новости

Больше новостей
Какие маски вы носите?
Комментировать
0
Масочный режим оправдан?
Комментировать
0
Новый локдаун в Югре: за или против?
Комментировать
0
Вы посмотрели «Игру кальмара»?
Комментировать
0
Как вы оцениваете благоустройство сургутских парков?
Комментировать
0
Очередные ковикулы: вы за или против?
Комментировать
0
Чем вы займетесь в нерабочую неделю?
Комментировать
0
Больше опросов

Профессия ИТ-специалиста оказалась самой привлекательной у жителей ХМАО и ЯНАО

Жители ХМАО и ЯНАО отмечают востребованными профессии инженера и маркетолога

Профессия ИТ-специалиста оказалась самой привлекательной у жителей ХМАО и ЯНАО
Фото: pixabay.com

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и выяснила, какие профессии они считают наиболее привлекательными.

Самой привлекательной вакансией оказалась профессия ИТ-специалиста – ее выбрали 40% респондентов. На втором месте расположились инженеры (28%), на третьем – маркетологи (24%). 17% отметили психологов, по 13% - переводчиков и педагогов. Для 12% наиболее привлекательная профессия – медик, для 11% - дизайнер интерьеров. 10% назвали специалиста индустрии красоты, 9% - HR-специалиста, а 8% - архитектора.

По 6% респондентов выбрали профессии блогера, модели, полицейского, стримера и эколога. На последних строчках оказались космонавт и пожарный – всего по 5% считают эти профессии привлекательными.

«Интересно, что тех, кто считает профессию космонавта привлекательной, больше всего среди представителей сферы транспорта, труд полицейских наибольший отклик вызывает у юристов, а труд пожарных – у рабочего персонала. Добавлю также, что соискатели до 24 лет чаще называли ИТ-специалистов, а от 55 лет - инженеров», - рассказала Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:39, просмотров: 68, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте таксист зарезал своего пьяного пассажира 2132
  2. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 1127
  3. Бардовский фестиваль в Высоком Мысу отменен 967
  4. ​Как использовать материнский семейный капитал при покупке загородной недвижимости и зарегистрировать собственность, чтобы не иметь проблем в будущем? 792
  5. ​Каждый десятый житель Тюменской области принял участие в переписи населения 764
  6. ​В «тюменской матрешке» выявлены 192 фальшивые купюры 746
  7. Пропуск по QR-коду придет в Сургут раньше 577
  8. ​Техническая и юридическая поддержка автомобилистов на дорогах 24/7 445
  9. 14 югорчан скончались от коронавируса за сутки 381
  10. К бою готовы: убирать Сургут от снега будут 250 единиц техники 350
  1. ​Покуда жив-здоров... 6307
  2. В детской больнице Нижневартовска ребенок получил огнестрельное ранение. Депздрав начал проверку 4458
  3. ​Где привиться от ковида в Нижневартовске // АДРЕСА 4280
  4. В Нижневартовске повысились цены на колбасу и сосиски 3976
  5. Повышение ставки ЦБ: как это отразится на нас 3880
  6. Пьяный вартовчанин просто так избил полицейских 3764
  7. ​Легковушка влетала под фуру, погибли три человека 3191
  8. Наталья Комарова ввела новые ковид-ограничения. Главное 3151
  9. ​Общественник сообщил о смерти сургутского ветерана 2987
  10. ​СК: 10-летний пациент детской больницы в Нижневартовске ранил себя из оружия деда 2826
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13227
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10195
  3. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 6602
  4. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6457
  5. ​Покуда жив-здоров... 6307
  6. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6210
  7. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6019
  8. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 5790
  9. ​В Нижневартовске бродячие собаки оказались участниками судебного дела 5712
  10. ​«Аэрофлот» отказался от одного из рейсов по маршруту «Москва – Нижневартовск» 5681

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика