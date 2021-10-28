Югра находится в авангарде добычи трудноизвлекамых запасов нефти

В конце минувшей недели произошло событие, которое может иметь долгосрочные позитивные последствия для Югры и всей России. В регионе были открыты полигоны для отработки технологий по извлечению «трудной» нефти. Почему это важно и как это будет работать – в материале СИА-ПРЕСС.

Начать следует с того, что такой формат недропользования, как «технологические полигоны для геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых (ТРИЗ)» в 2020 году был закреплен в федеральном законе «О недрах». К этому приложили большие усилия правительство Югры вместе с Минприроды и нефтекомпаниями. Цель была в том, чтобы придать особый статус этому сложному технологическому и исследовательскому процессу, направленному на будущие достижения.

И вот федеральное агентство по недропользованию утвердило создание первых в России подобных полигонов: «Салымский 3 ТРИЗ» и «Северо-Восточная часть Пальяновской площади Красноленинского месторождения ТРИЗ». Работать там будет «Газпром нефть».

Задача специалистов – создавать полные циклы инновационных решений по добыче «трудной» нефти от идеи до апробации и промышленного применения с возможностью тиражирования опыта на других участках. Таким образом нефтекомпании будут создавать собственные идеи и продукты, благодаря чему снизится зависимость от иностранных технологий.

«Поиск новых технологических и инженерных решений для «трудной» нефти позволит подготовиться к полномасштабной разработке залежей баженовской свиты, освоение которых еще несколько лет назад считалось нерентабельным. В этой работе обозначу немаловажную роль Центра исследования керна, созданного в Ханты-Мансийске на базе ЦРН им. В.И. Шпильмана. Мы расширяем его компетенции. Уже в этом году запустим все лаборатории ЦИК», – подчеркнул директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.

Баженовская свита и перспективы ее разработки – это крайне важный проект, но для Югры вопросы, связанные с ТРИЗ, актуальны еще и по другим причинам. Дело в том, что в регионе на трудноизвлекаемые запасы приходится 43 процента от общего объема добываемой нефти. Это значит, что если не создавать условия, которые позволят компаниям работать и при этом сохранять рентабельность – они могут просто закрывать добычу на некоторых месторождениях, что приведет к негативным экономическим и, как следствие, социальным последствиям для территорий.

«Здесь нужна другая налоговая политика в отношении компаний. Нам принципиально важно в этом плане не создавать условия, при которых разработка истощенных месторождений прекратится, – сказал по этому поводу полпред президента в УрФО Владимир Якушев во время встречи с Натальей Комаровой. – Это важный социальный аспект, так как вокруг них находятся города и поселки. Люди работают на этих месторождениях, на производствах рядом с ними. Необходимо это сохранить».

Губернатор Югры, в свою очередь, в ходе разговора с вице-премьером Юрием Борисовым отметила, что федеральный проект «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов» даст хороший эффект – его реализация позволит к 2024 году снизить удельную стоимость бурения и привлечь не менее 30 млрд рублей в качестве инвестиций.

Кроме того, Наталья Комарова ранее предлагала и продолжает обсуждать с коллегами вопрос о корректировке системы налогообложения, которая сделает добычу «трудной» нефти более рентабельной – в перспективе это приведет к инвестированию в отрасль триллиона рублей за десять лет, а также сохранит социально-экономическое благополучие у сырьевых регионов и страны в целом. Идею о необходимости стимулировать добычу ТРИЗ озвучивал Владимир Путин на своем послании к Федеральному Собранию в апреле этого года.

Таким образом Югра продолжает последовательное и системное движение по внедрению важных для будущего региона технологий и необходимой для них правовой и налоговой базы.