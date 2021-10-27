В ХМАО накануне выявили 259 новых случаев COVID-19

В Югре за сутки выявили 259 новых случаев заражения коронавирусом. За всю пандемию болезнь перенесли 81 111 человек. Информацию об этом опубликовал местный оперативный штаб.

Заболевшие распределились по 17 муниципалитетам ХМАО:

Сургут – 70;

Ханты-Мансийск – 40;

Нижневартовск – 33;

Урай – 17;

Сургутский район – 15;

Радужный – 10;

Нягань – 9;

Югорск – 9;

Мегион – 8;

Нефтеюганск – 8;

Советский район – 8;

Когалым – 7;

Ханты-Мансийский район – 7;

Кондинский район – 6;

Нижневартовский район – 5;

Нефтеюганский район – 4;

Октябрьский район – 3.

«На момент выявления у 226 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 259 случаях. Состояние 179 пациентов тяжелое, 131 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб Югры.

За весь период от COVID-19 умерли 1 300 человек. За сутки излечились 160 человек, за весь период пандемии – 75 879 югорчан.