Михаил Мурашко рассказал, в каких регионах самый высокий темп вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ХМАО – один из регионов, в котором наблюдается высокий темп вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наиболее высокие темпы вакцинации на 100 тысяч населения в таких регионах, как Чукотский автономный округ, Пенза, Курган, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийск, Воронежская область, Мордовия. Наиболее низкие темы вакцинированных и удельный вес вакцинированных, в частности, в Кабардино-Балкарии, Кемеровской области, Коми, Республике Ингушетии, Камчатском крае и других», — рассказал Мурашко.

Напомним, что на оперативном штабе глава ХМАО Наталья Комарова заявила, что первым компонентом привиты 643 тысячи югорчан. Завершили вакцинацию 579 тысяч из них.