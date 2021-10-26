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ХМАО оказался в числе регионов с самым высоким темпом вакцинации от COVID-19

Михаил Мурашко рассказал, в каких регионах самый высокий темп вакцинации от коронавируса

ХМАО оказался в числе регионов с самым высоким темпом вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ХМАО – один из регионов, в котором наблюдается высокий темп вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наиболее высокие темпы вакцинации на 100 тысяч населения в таких регионах, как Чукотский автономный округ, Пенза, Курган, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийск, Воронежская область, Мордовия. Наиболее низкие темы вакцинированных и удельный вес вакцинированных, в частности, в Кабардино-Балкарии, Кемеровской области, Коми, Республике Ингушетии, Камчатском крае и других», — рассказал Мурашко.

Напомним, что на оперативном штабе глава ХМАО Наталья Комарова заявила, что первым компонентом привиты 643 тысячи югорчан. Завершили вакцинацию 579 тысяч из них.


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Сегодня в 17:36, просмотров: 208, комментариев: 0
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