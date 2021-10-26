За неделю от коронавируса привились 36 тысяч жителей Югры

На минувшей неделе от коронавируса привились 36 тысяч жителей Югры. Это на 67 процентов больше, чем неделей ранее. Цифры озвучил глава департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский на заседании операвтивного штаба.

«Препараты для вакцинации есть, их достаточно во всех медицинских организациях автономного округа», - заверил он.

Пункты вакцинации в регионе будут действовать в усиленном режиме в нерабочие дни.

По данным на 26 октября, в Югре привиты первым компонентом вакцины от ковида почти 644 тысячи человек (65% от плана), завершили вакцинацию 579 тысяч человек (57%).

Ранее стало известно, что Минздрав разрешил ставить прививки от COVID-19 и гриппа одновременно.