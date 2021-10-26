На некоторых АЗС в Югре выросли цены на бензин и дизельное топливо

Некоторые АЗС в Югре продолжают поднимать цены на бензин и дизельное топливо. На минувшей неделе автомобильное топливо подорожало у операторов «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и «ОКИС-С», следует из данных мониторинга Агентства нефтегазовой информации.

Так, на АЗС «Газпром нефти» на 15 копеек выросла цена за литр топлива всех марок. Отмечается, что оператор уже третью неделю подряд поднимает стоимость топлива. В Сургуте, например, «Газпром нефть» продает лит АИ-95 за 49,95 рубля, АИ-92 – за 46,95 рубля, ДТ – за 55,25 рубля.

«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» повысил стоимость в пределах от 11 до 47 копеек за литр. Самый большой рост зафиксирован в Ханты-Мансийске, где литр АИ-95 подорожал на 47 копеек – до 51,08 рубля. На заправках в Сургуте литр АИ-92 стоит 47,50 рубля, АИ-95 - 50,88 рубля, ДТ - 54,34 рубля.

В Нижневартовске «ОКИС-С» теперь отпускает «дизель» на один рубль дороже, чем неделю назад – по 52,60 рубля за литр.