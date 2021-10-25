264 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 264 новых случая COVID-19. Заболевшие есть во всех муниципалитетах. Лидерами по суточному приросту остаются Сургут (74), Ханты-Мансийск (33) и Нижневартовск (29).

Сейчас лечение проходят 3 744 человека. Состояние 185 пациентов тяжелое, 132 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Число летальных случаев выросло до 1 282 – за сутки скончались 12 человек.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 80 590 случаев новой коронавирусной инфекции.

С 25 октября в регионе вводится система QR-кодов, которая должна снизить распространение инфекции. Кроме того, школьники уходят на каникулы на неделю раньше.