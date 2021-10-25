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​За сутки от ковида в Югре скончались 12 человек

264 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

​За сутки от ковида в Югре скончались 12 человек
Фото: siapress.ru

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 264 новых случая COVID-19. Заболевшие есть во всех муниципалитетах. Лидерами по суточному приросту остаются Сургут (74), Ханты-Мансийск (33) и Нижневартовск (29).

Сейчас лечение проходят 3 744 человека. Состояние 185 пациентов тяжелое, 132 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Число летальных случаев выросло до 1 282 – за сутки скончались 12 человек.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 80 590 случаев новой коронавирусной инфекции.

С 25 октября в регионе вводится система QR-кодов, которая должна снизить распространение инфекции. Кроме того, школьники уходят на каникулы на неделю раньше.


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Сегодня в 12:06, просмотров: 335, комментариев: 0
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