Всё, что известно о трагедии в детской больнице Нижневартовска, где ребенок получил огнестрельное ранение

В пятницу, 22 октября, около 16.00 в онкологическом отделении детской больницы Нижневартовска прозвучал выстрел. После тихого часа в одной из палат 10-летний мальчик выстрелил себе в голову из пистолета «Оса». Оружие принес в медицинское учреждение дед пациента.

Подробности инцидента – по данным официальных ведомств и телеканалов N1 и «Мегаполис»

10-летний пациент

Мальчик приехал на лечение из Сургутского района. Он воспитывается бабушкой и дедушкой. Мама участие в воспитание ребенка не принимает, а отец неоднократно привлекался за хранение наркотиков, кражу, мошенничество и рецидив преступлений, был в розыске.

В больнице ребенок проходил двухнедельную химеотерапию. Дед приехал, чтобы забрать его домой.

Также, по некоторым данным, ребенок имеет особенности развития.

Откуда пистолет

Пистолет принадлежит 56-летнему деду. Он охотник, в доме много оружия, а травматический пистолет он носит с собой для самообороны. Очевидцы говорят, что оружие лежало в сумке без кобуры.

После трагедии с мужчиной случилась истерика, он пытался выйти в окно. Для стабилизации состояние его госпитализировали в ПНД.

Как ребенок

Жизнь мальчику спасали лучшие хирурги больницы. Операция длилась несколько часов. Состояние удалось стабилизировать, но глаз спасти не удалось.

«Сейчас ребёнку оказывается медицинская помощь, проводятся следственные мероприятия. Мы боремся за жизнь нашего пациента. Родственникам оказывается психологическая поддержка», - прокомментировал главный врач больницы Денис Третьяков.

Состояние ребёнка крайне тяжелое, проведена сложная хирургическая операция. К лечению пациента привлечены специалисты нейрохирургических подразделений Сургутской клинической травматологической больницы, специализирующиеся на подобных травмах

сообщили в пресс-службе медицинского учреждения утром в субботу.

Проверки

В причинах трагедии разбираются депздрав, Следственный комитет и прокуратура.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Следователи рассматривают версию самостоятельного выстрела несовершеннолетним в результате неосторожного обращения с оружием, а также другие. Кроме того, выясняются обстоятельства нахождения в медицинском отделении оружия.

О ЧП доложили губернатору Наталье Комаровой. Ситуацию под личный контроль взял вице-губернатор Всеволод Кольцов.