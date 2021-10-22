61% жителей ХМАО поддержали введение нерабочей недели

Стало известно, чем займутся югорчане в нерабочие дни. По данным сервиса Зарплата.ру, большинство опрошенных жителей ХМАО собирается отправиться в путешествие, провести время с семьей, поспать или заняться спортом. 37% участников исследования рассказали, что выходных у них не будет.

Отмечается, что 61% югорчан поддерживают решение о введении дополнительных нерабочих дней, 29% высказались против такой меры, а 10% затруднились с ответом.

«Среди причин, по которым большинство жителей Югры удовлетворены введением нерабочих дней – возможность дополнительного отдыха (66%), возможность заняться здоровьем (11%), уверенность, что это поможет в борьбе с эпидемией (5%)», – рассказали представители сервиса.