За девять месяцев югорчане собрали на капремонт более 2,5 млрд рублей

За девять месяцев 2021 года жители Югры внесли в Фонд капитального ремонта 2 млрд 565 млн рублей. Лидером рейтинга по собираемости взносов стали Нижневартовск, Нижневартовский район и Сургут. В этих муниципалитетах сумма собранных денег превысила сумму начисленных. В аутсайдерах Березовский, Белоярский, Октябрьский, Советский и Ханты-Мансийский районы – собираемость в них не превышает 90 процентов. В целом по автономному округу собираемость составляет 98,84 процента.

Как сообщалось ранее, задолженность жителей Югры по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов превышает миллиард рублей. Самый большой долг оказался у сургутян – 550 млн рублей.