От коронавируса в ХМАО за сутки умерли десять человек, заразились – 234

За минувшие сутки в Югре коронавирусом заразились 234 человека. Новые заболевшие выявлены во всех муниципалитетах региона. Лидерами по суточному приросту остаются Сургут (53), Ханты-Мансийск (34) и Нижневартовск (31). Общее число подтвержденных случаев COVID-19 за весь период пандемии составляет 79 576.

Умерли за сутки десять ковид-пациентов в Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Советском районе, Сургуте, Сургутском районе, Урае, Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе и Урае.

Лечение от ковида сейчас проходят 3 413 человек.

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