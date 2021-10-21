Вице-премьер РФ Борисов проведет важное совещание в Ханты-Мансийске

Сегодня, 21 октября, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов прибудет с рабочим визитом в Ханты-Мансийск. Он проведет совещание по вопросу подготовки и реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие субъектов Уральского федерального округа.

«На повестке совещания - состояние и перспективы развития топливно-энергетического комплекса в Уральском федеральном округе, меры государственной поддержки в сфере ТЭК, обсуждение реализуемых и планируемых инвестиционных проектов в Уральском федеральном округе. Кроме того, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов проведет ряд рабочих встреч», - сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В совещании примут участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернаторы Югры и Ямала Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов, представители федеральных профильных министерств, руководители нефтегазовых компаний.

Напомним, с середины лета 2021 года Юрий Борисов является куратором Уральского федерального округа в правительстве РФ.